Cae líder comunitario vinculado con grupo criminal 'Los Rojos'

Jesús “N”, dirigente del CIPOG-EZ, fue detenido por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2021 en Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó la detención de Jesús “N”, identificado como dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero "Emiliano Zapata" (CIPOG-EZ), en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

La captura fue realizada el 17 de julio sobre el tramo carretero San Marcos-Acapulco, durante un operativo coordinado entre la Fiscalía estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Investigación por homicidio

De acuerdo con las autoridades, la investigación está relacionada con el homicidio de José Pablo Xanteco Bartolo, integrante de una comunidad indígena nahua, ocurrido el 30 de octubre de 2021.

En el comunicado oficial también se identifica a Jesús “N” como consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria–Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).

Señalamientos de la Fiscalía

La Fiscalía indicó que el detenido es investigado por presuntos vínculos con los grupos delictivos "Los Rojos" y el "Cártel de la Sierra", también conocido como "Los Tlacos". Asimismo, lo relaciona con diversos hechos de violencia registrados en el corredor Chilapa–José Joaquín de Herrera, en el estado de Guerrero.

Las autoridades informaron que Jesús “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, la cual determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

Hasta el momento, la defensa del detenido no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones formuladas en su contra.