Cae ‘La Muñeca’ en Morelos por crimen de colaboradores de Brugada

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados el 20 de mayo de 2025 durante un ataque armado registrado sobre Calzada de Tlalpan, en el sur de la CDMX.

Autoridades federales detuvieron en el municipio de Yautepec, Morelos, a Jovany Santa Cruz Molina, alias ‘La Muñeca’, señalado como presunto participante en el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La captura ocurrió en las inmediaciones del Mercado Municipal Centenario, ubicado en la colonia Centro de Yautepec, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Quién es ‘La Muñeca’?

La ficha de detención identifica a Santa Cruz Molina como un hombre de 1.75 metros de estatura, cabello corto, complexión media y un peso aproximado de 85 kilogramos.

En redes sociales circuló un video que muestra el momento de su arresto. En las imágenes se observa al presunto implicado vestido con una playera azul y pantalones cortos negros mientras es asegurado por elementos de seguridad.

Lo relacionan con la Unión Tepito

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el detenido estaría vinculado con la Unión Tepito, grupo criminal que opera principalmente en la Ciudad de México y que ha sido señalado por actividades relacionadas con extorsión y tráfico de drogas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen órdenes de aprehensión adicionales en su contra, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Avanzan investigaciones por el doble homicidio

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados el 20 de mayo de 2025 durante un ataque armado registrado sobre Calzada de Tlalpan, en el sur de la capital del país.

Según el balance oficial, cerca de 20 personas han sido detenidas por estos hechos. Diez de ellas fueron vinculadas a proceso por los delitos de homicidio y asociación delictuosa agravada, mientras que otras enfrentan procesos relacionados con actividades de la célula criminal investigada.