Cae 'Koki', objetivo prioritario de Tabasco: García Harfuch

Autoridades detuvieron este miércoles a Jorge Luis "N", alias "Koki", presunto objetivo prioritario en el Estado de Tabasco, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

A través de redes sociales, Omar García Harfuch destacó el operativo efectuado por fuerzas federales, el cual derivó en la detención del líder del grupo delictivo "Pueblo Unido" junto a dos de sus operadores.

Con información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1 , @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y autoridades del @Gobierno_Tab, detuvieron a Jorge Luis N, alias “Koki”, líder del grupo delictivo Pueblo Unido y objetivo prioritario en Tabasco, junto… pic.twitter.com/qRDPxBsH32 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 26, 2026

Este hombre fue identificado además como operador de Ulises "N", alias "Pinto", líder de "La Barredora", detenido en julio de 2025.

"Posteriormente, encabezó una escisión de esta organización y está relacionado con la quema de vehículos y ataques contra autoridades", comapartió el secretario.

Entre esas agresiones se incluyen delitos como extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de droga en los municipios de Centro y Nacajuca.

Por otra parte, resalta que el detenido cuenta con una orden de aprehensión de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

En este operativo colaboraron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

Además, agradeció al gobernador Javier May por la colaboración tanto de su administración como de las autoridades estatales para dar con este individuo.

En este grupo delictivo de "La Barredora" se contaba con la presencia del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernan "N", quien este 13 de agosto se declaró inocente de los delitos que se le imputan.