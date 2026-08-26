Cae jefe policiaco de Zacatecas acusado de secuestro

La Fiscalía no descartó que continúen las acciones contra servidores públicos, aunque evitó proporcionar detalles sobre nuevas órdenes de aprehensión

El director de Seguridad Pública Municipal de Juchipila y un policía preventivo fueron detenidos por su probable participación en los delitos de secuestro agravado y abuso de autoridad, durante un operativo desplegado en el sur de Zacatecas.

El jefe de la corporación fue identificado como Marcos Eduardo “N”, alias “Aquiles”, de 31 años, mientras que el segundo detenido es Pedro Humberto “N”, alias “Piraña”, de 25 años, elemento activo de la Policía Municipal.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas el martes 25 de agosto por agentes de la Policía de Investigación, con el respaldo de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas y otras corporaciones estatales y federales.

Detienen al mando policiaco durante operativo en Juchipila

Los dos servidores públicos fueron localizados alrededor de las 11:00 horas cuando circulaban por la calle 5 de Febrero, en la colonia San Francisco de Juchipila. Su captura formó parte de una movilización en la que también se ejecutaron dos órdenes de cateo en distintos puntos del municipio.

El operativo se desarrolló dentro del Plan de Seguridad Aguascalientes-Zacatecas, conocido como SAGAZ, una estrategia implementada para reforzar la vigilancia y combatir actividades delictivas en los municipios ubicados entre ambas entidades.

Las investigaciones y denuncias recopiladas mediante acciones de proximidad permitieron solicitar a un juez las órdenes correspondientes contra el director y el agente municipal. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la fecha ni las circunstancias del secuestro que se les atribuye, tampoco han proporcionado información sobre la víctima o la manera en la que presuntamente participaron los policías.

Trasladan a los detenidos al penal de Cieneguillas

Después de su captura, ambos fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, Extorsión y Delitos de Alto Impacto, en la capital de Zacatecas.

Posteriormente, quedaron a disposición de la autoridad judicial en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, donde deberán enfrentar el procedimiento penal correspondiente. Será un juez quien determine si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.

Las autoridades mantuvieron un despliegue de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en Juchipila, tanto en los lugares cateados como en los alrededores de instalaciones de seguridad.

Investigan a policías municipales del sur de Zacatecas

La detención vuelve a colocar bajo revisión la actuación de las corporaciones municipales en el sur del estado, debido a que uno de los investigados estaba al frente de la institución encargada de proteger a la población de Juchipila.

Durante 2026 también fue detenido Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango, por su probable participación en un secuestro agravado. Otro antiguo policía de Teúl de González Ortega, identificado como Alfredo “N”, fue arrestado por extorsión, cohecho y asociación delictuosa.

La Fiscalía no descartó que continúen las acciones contra servidores públicos, aunque evitó proporcionar detalles sobre nuevas órdenes de aprehensión para no afectar las investigaciones abiertas.

Marcos Eduardo “N” y Pedro Humberto “N” deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.