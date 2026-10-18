Cae integrantes de Los Cromos por ataque contra Elvis Guerra

Dos personas señaladas por el ataque contra el diseñador Elvis Guerra en Juchitán fueron detenidas por presunta extorsión y vínculos con Los Cromos

Dos personas señaladas por su presunta participación en el ataque armado contra la vivienda del diseñador Elvis Guerra, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fueron detenidas por el delito de extorsión y por sus posibles vínculos con el grupo delictivo Los Cromos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la dependencia, las personas detenidas fueron identificadas con las iniciales EBO, alias “El Bolán”, y GCL. El primero fue capturado en Chiapas, mientras que la mujer fue detenida en Juchitán de Zaragoza.

Detención de El Bolán se realizó en Chiapas

La Fiscalía de Oaxaca señaló que ambos estarían relacionados con una estructura de Los Cromos, grupo al que atribuye actividades de extorsión y cobro de piso en el municipio juchiteco.

Para concretar una de las detenciones, la FGE indicó que mantuvo coordinación con su homóloga de Chiapas para ejecutar la orden de aprehensión contra “El Bolán”. La dependencia informó que se preparaba su traslado a Oaxaca para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Investigan ataque contra la vivienda del diseñador

La Fiscalía afirmó que los datos de prueba reunidos en la investigación vinculan a ambas personas con el ataque ocurrido el pasado 18 de septiembre contra la casa de Elvis Guerra, diseñador juchiteco reconocido por crear vestuario para la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras la agresión, la dependencia estatal informó que en el lugar fue localizado un mensaje firmado presuntamente por Los Cromos, en el que se exigían 60 mil pesos a cambio de no atacar al diseñador ni a sus familiares.

Las detenciones forman parte de las investigaciones por el ataque y la presunta extorsión. La responsabilidad de las personas señaladas deberá determinarse ante las autoridades judiciales conforme avance el proceso.