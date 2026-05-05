Cae hombre que mató a niño de 8 años por una deuda en Oaxaca

La investigación ministerial estableció que el ataque fue una represalia por una deuda que tenía un familiar del menor con el ahora detenido

Autoridades de Oaxaca lograron la detención del presunto responsable de una agresión armada ocurrida en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en la que un niño perdió la vida.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación con el Gabinete de Seguridad, informó sobre la captura de un hombre identificado con el alias de "Gallo huiini", señalado como el autor material del ataque en el que falleció un menor de ocho años.

Objetivo prioritario en la región

El detenido era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación como uno de los principales generadores de violencia en el municipio, vinculado a delitos como extorsión, cobro de piso y sicariato.

De acuerdo con las autoridades, su aprehensión representa un paso relevante para debilitar a las células delictivas que operan en la región del Istmo.

Deuda habría originado el ataque

Las investigaciones apuntan a que el móvil de la agresión, registrada la noche del 3 de mayo en la colonia Lorenza Santiago, estaría relacionado con una deuda económica que un familiar del menor mantenía con el agresor.

Al no recibir el pago, el presunto responsable habría acudido al domicilio para intimidar al deudor y disparó contra la vivienda, hiriendo al niño y lesionando también a una mujer adulta.

Reafirman política de cero tolerancia

Tras la captura, la Fiscalía de Oaxaca reiteró su compromiso de mantener una política de cero tolerancia frente a delitos que atenten contra la integridad de niñas y niños.