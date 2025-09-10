Cae hombre que mató a familia y secuestró a seis niños en Tabasco

'El Chicho' ingresó a la casa de su ex pareja, la amarró, ejecutó frente a ella a 4 de sus familiares y se llevó a seis niños

Agentes mexicanos capturaron al presunto responsable del homicidio de cuatro personas ocurrido el pasado viernes en el municipio de Centla, Tabasco, en una acción en la que, además, fueron rescatados siete menores.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informó que tras conocer la agresión donde varias personas perdieron la vida, los agentes de seguridad establecieron contacto con autoridades estatales para localizar al responsable, además, obtuvieron información de que siete menores de edad fueron sustraídos y eran retenidos en contra de su voluntad.

"Al cumplir recorridos de vigilancia en la carretera, los agentes de seguridad observaron a un hombre acompañado de siete menores, el cual, al notar su presencia intentó huir, pero metros más adelante fue detenido", indicó la nota.

En el operativo participaron agentes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) y autoridades del estado.

El sujeto, de 41 años, fue señalado por medios locales como Narciso "N", alias el Chicho a quien se le informó sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

En tanto, los menores de edad fueron auxiliados por los agentes de seguridad, con alimentación, hidratación asistencia médica, luego fueron presentados ante la autoridad y posteriormente entregados a sus familiares.