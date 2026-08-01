Cae expolicía acusado de secuestrar a funcionarios en Guerrero

Mario 'N', quien en el pasado se desempeñó como comisario del municipio de Tlayolapa, Guerrero, fue detenido tras un operativo de fuerzas federales

El Ejército detuvo este jueves a Mario 'N', un antiguo comisario municipal acusado de formar parte del grupo criminal Los Ardillos y de haber secuestrado a varios funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

En un comunicado, la dependencia explicó que el exfuncionario detenido ejerció en el pasado como comisario del municipio de Tlayolapa, y en la actualidad es cercano a 'El Oso', jefe regional de Los Ardillos, cuya zona de influencia se encuentra en la región de la Costa Chica, en Guerrero.

Se le acusa de haber secuestrado a varios trabajadores del Ministerio Público estatal, así como de estar vinculado a movilizaciones violentas que bloquearon una autopista.

En el operativo de su detención participaron efectivos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana.

"El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requiere en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica", precisó la dependencia.