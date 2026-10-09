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Cae exfuncionario de Michoacán por red de extorsión en Edomex

Por: Diana Valeria Leyva

08 Octubre 2026, 09:14

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Se dio a conocer que estas personas se hacían pasar por servidores públicos utilizando herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para imitar voces

Cae exfuncionario de Michoacán por red de extorsión en Edomex

Durante las primeras horas de este jueves, el Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Luis "N", identificado como exfuncionario del Gobierno de Michoacán, junto a cuatro personas, incluidos miembros de su familia, en el Estado de México.

A través de un comunicado, la dependencia federal informó que este hombre, junto a tres familiares y un escolta fueron detenidos por su presunta participación en una red delictiva dedicada a la extorsión.

Como resultado de diversas investigaciones, se dio a conocer que estas personas se hacían pasar por servidores públicos de diferentes instancias, además de utilizar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para imitar voces de diversos funcionarios y generar confianza entre sus víctimas, para después extorsionarlas.

Derivado de las indagatorias, se efectuó un cateo en el municipio de Metepec, Estado de México, en donde estas cinco personas fueron detenidas y se les aseguraron equipos telefónicos, así como vehículos de alta gama.

En estos despliegues correspondientes a la Estrategia Nacional contra la Extorsión participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con la Fiscalía del Estado de México.

 

 

 

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