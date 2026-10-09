Cae exfuncionario de Michoacán por red de extorsión en Edomex

Se dio a conocer que estas personas se hacían pasar por servidores públicos utilizando herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para imitar voces

Durante las primeras horas de este jueves, el Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Luis "N", identificado como exfuncionario del Gobierno de Michoacán, junto a cuatro personas, incluidos miembros de su familia, en el Estado de México.

A través de un comunicado, la dependencia federal informó que este hombre, junto a tres familiares y un escolta fueron detenidos por su presunta participación en una red delictiva dedicada a la extorsión.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaEdomex, detuvieron a cinco personas, entre ellas Luis “N”, exfuncionario del Gobierno de Michoacán, integrantes de su familia y un escolta, presuntamente relacionados con una red delictiva dedicada a la extorsión mediante la suplantación de identidad de funcionarios públicos. Las investigaciones permitieron identificar que este grupo se hacía pasar por servidores públicos de diferentes instancias. Incluso utilizaban inteligencia artificial para imitar voces y generar confianza entre sus víctimas. Como resultado de estos trabajos, se realizó un cateo en un inmueble de Metepec, Estado de México, donde se aseguraron equipos telefónicos y vehículos de alta gama. Los cinco detenidos fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión. Con estas acciones avanzamos en el combate a la extorsión y el desmantelamiento de redes delictivas que afectan el patrimonio y la seguridad de las familias mexicanas. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 8, 2026 Como resultado de diversas investigaciones, se dio a conocer que estas personas se hacían pasar por servidores públicos de diferentes instancias, además de utilizar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para imitar voces de diversos funcionarios y generar confianza entre sus víctimas, para después extorsionarlas. Derivado de las indagatorias, se efectuó un cateo en el municipio de Metepec, Estado de México, en donde estas cinco personas fueron detenidas y se les aseguraron equipos telefónicos, así como vehículos de alta gama. En estos despliegues correspondientes a la Estrategia Nacional contra la Extorsión participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con la Fiscalía del Estado de México.