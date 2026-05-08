Cae en Zihuatanejo presunto almacenador de pornografía infantil

El detenido presuntamente se encuentra relacionado en actividades ilícitas de producción, almacenamiento y obtención de material de pornografía

La Fiscalía General del Estado de Guerrero dio a conocer que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Edwin Jair “N”, por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, en su modalidad de almacenamiento de pornografía infantil y pornografía de personas menores de edad, en agravio de una víctima de identidad reservada, en el municipio de Zihuatanejo.

La detención se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía estatal.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente se encuentra relacionado con hechos ocurridos en el año 2022, en actividades ilícitas de producción, almacenamiento y obtención de material de pornografía infantil.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control, a efecto de que se determine su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrenda su compromiso de combatir los delitos que atenten contra la integridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, garantizando la protección de sus derechos y el acceso a la justicia.