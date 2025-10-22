Cae en Sonora operador ligado a secuestros y homicidios

Durante el cateo los agentes identificaron y detuvieron a Francisco 'N', estaría vinculado al grupo criminal 'Los Gigios'.

Agentes de seguridad detuvieron este martes en Sonora, a Francisco 'N', presunto integrante de una organización delictiva dedicada a delitos como la privación ilegal de la libertad, tráfico de drogas y de personas hacia EUA, así como agresiones y homicidios de grupos rivales.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que elementos de la Secretarías de Marina (Semar), Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado Sonora, cumplieron la orden de aprehensión contra el presunto delincuente.

Según la información, el arresto ocurrió luego de diversas labores de inteligencia, investigación y uso de tecnología con lo que se logró identificar un domicilio en la colonia Buenos Aires en el municipio de Nogales, donde se resguardaba el hombre identificado como objetivo prioritario de la región.

"Durante el cateo los agentes identificaron y detuvieron a Francisco 'N', además aseguraron 40 dosis de drogas", apuntó la SSPC.

De acuerdo con medios locales, el detenido estaría vinculado al grupo criminal 'Los Gigios'.