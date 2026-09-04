Cae en Puebla presunto líder de célula vinculada con Los Rusos

Govén Ulises, alias El Amarillo, era considerado por autoridades federales como objetivo prioritario en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad

Autoridades federales detuvieron en Puebla a Govén Ulises, alias El Amarillo, identificado como líder de una célula criminal vinculada con Los Rusos y con operaciones principalmente en la zona Diamante de Acapulco.

El Gabinete de Seguridad informó este jueves que el arresto ocurrió en un inmueble de Lomas de Angelópolis, donde también fueron capturados dos hombres señalados como escoltas del supuesto jefe criminal.

En el operativo participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La acción se apoyó en información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y se realizó en coordinación con autoridades de los estados de Puebla y Guerrero, según el comunicado conjunto difundido por las instituciones federales.

De acuerdo con la versión oficial, las autoridades investigaban a una célula relacionada con delitos contra la salud, secuestro y extorsión, lo que permitió identificar el inmueble utilizado por algunos de sus integrantes.

Con los datos recabados, un juez de control concedió una orden de cateo, que derivó en el despliegue realizado en el fraccionamiento poblano, donde fueron detenidas las tres personas y se aseguraron armas, drogas y vehículos de alta gama, sin que se precisaran tipos, calibres o cantidades.

La versión oficial describió a uno de los capturados como objetivo prioritario, mientras que fuentes federales indicaron por separado que uno de los detenidos es Govén Ulises, quien cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Las autoridades indicaron que a los detenidos se les leyeron sus derechos y posteriormente fueron puestos, junto con lo asegurado, a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad enmarcó el operativo en la Estrategia Nacional de Seguridad y en las acciones para detener a personas señaladas como generadoras de violencia mediante labores de investigación e inteligencia.

Los Rusos también habrían estado detrás de la amenaza que llevó a Estados Unidos a emitir el pasado 25 de agosto una alerta de seguridad para Mexicali, Baja California, a la que posteriormente se sumó Canadá.

Autoridades bajacalifornianas señalaron que la información recibida advertía de un posible ataque con explosivos contra instalaciones de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque el Gobierno sostuvo entonces que no existían elementos para confirmar un riesgo específico o inminente para la población.