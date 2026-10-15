Cae en Mazatlán presunto operador de Los Rugrats buscado por EUA

José Luis “N” trabajaba bajo las órdenes directas de Carlos Alberto “N”, identificado por las autoridades como líder de Los Rugrats

José Luis “N”, alias “Wicho”, señalado como presunto operador financiero y logístico de Los Rugrats, fue detenido en Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, es requerido por la justicia de Estados Unidos por posesión de cocaína con intención de distribución.

La captura ocurrió el martes 13 de octubre en la sindicatura de Villa Unión y fue informada este miércoles por las autoridades federales. Defensa vincula a Los Rugrats con la facción de “El Mayo” Zambada del Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico.

Inteligencia militar permitió localizar a “Wicho”

La operación derivó de trabajos de Inteligencia Militar Central y fue ejecutada por personal del Ejército Mexicano y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Defensa reportó que la detención se realizó en flagrancia. Durante la intervención se aseguraron armamento, droga, dinero en efectivo y un vehículo, aunque el reporte general no precisó las cantidades ni las características de los objetos y sustancias.

El detenido y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Mazatlán, donde continuarán las investigaciones y las diligencias periciales para determinar su situación jurídica.

Autoridades le atribuyen funciones financieras en Los Rugrats

Según la información oficial, José Luis “N” trabajaba bajo las órdenes directas de Carlos Alberto “N”, identificado por las autoridades como líder de Los Rugrats, organización con presencia en Sinaloa y Durango.

El Gabinete de Seguridad federal presentó la captura como una acción dirigida a debilitar la estructura financiera y operativa de esa célula. No se detallaron las operaciones específicas que presuntamente coordinaba el detenido ni desde cuándo desempeñaba esas funciones.

Es requerido en California por un delito relacionado con cocaína

Defensa precisó que “Wicho” es requerido por el Distrito Central de California por posesión de cocaína con intención de distribución en territorio estadounidense.

La información difundida no establece que se haya autorizado su extradición ni fija una fecha para un eventual traslado. Por ahora, el procedimiento anunciado corresponde a su puesta a disposición de la autoridad ministerial mexicana.

La detención se produce en medio de la disputa entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos, que desde septiembre de 2024 ha provocado homicidios, desapariciones y enfrentamientos en Sinaloa. La violencia, inicialmente concentrada en Culiacán, también se ha extendido hacia Mazatlán y otras zonas del sur del estado.