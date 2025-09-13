Cae en CDMX hombre buscado por Interpol y autoridades de Italia

El hombre de 41 años era buscado por autoridades de Italia por los delitos de asociación delictiva mafiosa y tráfico de estupefacientes

Un hombre que contaba con ficha roja de búsqueda emitida por Interpol, por los delitos de asociación delictiva mafiosa y tráfico de estupefacientes y que era buscado por autoridades de Italia, fue capturado en Ciudad de México.

En un comunicado conjunto, distintas agencias de seguridad mexicanas indicaron que como resultado del intercambio de información con sus pares internacionales "se tuvo conocimiento que un sujeto contaba con ficha de búsqueda y además era buscado por autoridades de Italia desde el 2012".

Tras ello, se desarrollaron labores de inteligencia e investigación y se ubicó la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la capital mexicana país, como la zona de movilidad de dicho sujeto, de quien por razón de seguridad no se precisó el nombre.

"Los agentes de seguridad, al realizar recorridos de reconocimiento, identificaron a un sujeto que coincidía con las características de la persona que era requerida por autoridades europeas, por lo que se le aproximaron, corroboraron su identidad y lo detuvieron", indicó la nota.

Luego del arresto, al hombre de 41 años, los agentes le informaron sus derechos de ley y fue trasladado a instalaciones de Instituto Nacional de Migración (INM) para su traslado y posterior entrega a las autoridades de Italia.