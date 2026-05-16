Cae en Cancún presunto líder criminal con ficha roja de Interpol

Las investigaciones apuntan a que encabezaba una red criminal relacionada con narcotráfico, extorsión y tráfico de armas

Elementos de la Marina mexicana detuvieron en Quintana Roo a un presunto líder de una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y armas, quien además era buscado por autoridades de Canadá y contaba con una ficha roja de Interpol.

La captura ocurrió en el municipio de Benito Juárez, conocido como Cancún, luego de un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y organismos de seguridad canadienses.

Canadá solicitaba extradición de presunto líder criminal

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido, identificado como Denis 'N', es señalado como uno de los principales generadores de violencia vinculados a actividades ilícitas de alcance internacional.

Las investigaciones apuntan a que encabezaba una red criminal relacionada con narcotráfico, extorsión y tráfico de armas, la cual presuntamente operaba bajo la fachada de un club de motociclistas.

La detención fue posible gracias a información compartida por la Real Policía Montada de Canadá, país que mantiene una orden de extradición vigente en su contra por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas y armas de fuego.

Operativo fue coordinado con autoridades federales

Tras ubicarlo en Cancún, agentes federales ejecutaron la orden de captura y posteriormente pusieron al detenido a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.

“Con esta información, se desplegó un operativo coordinado mediante el cual agentes de seguridad cumplimentaron la orden de aprehensión”, informó el Gabinete de Seguridad.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y personal de la Marina.