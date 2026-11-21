Un hombre identificado como Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, señalado como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armas, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, durante un operativo coordinado entre autoridades federales.

La Secretaría de Marina (Semar), en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo la captura del individuo, quien es requerido por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en una red de tráfico de cocaína entre ambos países.

En Cancún, Quintana Roo, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, detuvieron a Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, identificado como líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armas. El detenido es señalado por autoridades de Estados Unidos por su participación en una red de tráfico de cocaína entre México y ese país. De acuerdo con las investigaciones, ingresó a territorio mexicano en 2021 utilizando una identidad falsa para evadir a las autoridades. Esta detención representa un avance en el combate a las estructuras criminales vinculadas al tráfico internacional de drogas y armas, y reafirma la importancia de la cooperación internacional, con pleno respeto a la soberanía, para enfrentar a la delincuencia organizada que opera más allá de nuestras fronteras. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 20, 2026

Señalan a “Pancho” por tráfico de cocaína entre México y Estados Unidos

De acuerdo con las investigaciones, Francisco Gerardo “N” estaría relacionado con una estructura criminal dedicada al traslado de estupefacientes y armas a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo identifican como presunto participante en una red de tráfico de cocaína, por lo que su detención representa un avance en las acciones para desarticular organizaciones delictivas con operaciones internacionales.

Habría ingresado a México con una identidad falsa

Las indagatorias también establecen que el detenido habría ingresado a territorio mexicano en 2021 utilizando una identidad falsa, presuntamente con el propósito de evadir a las autoridades y evitar ser localizado.

Su captura se realizó en Cancún como resultado de la coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Operativo coordinado entre autoridades mexicanas

La detención fue presentada por las dependencias participantes como parte de las acciones para combatir las estructuras criminales relacionadas con el tráfico internacional de drogas y armas.

Las autoridades destacaron la importancia de mantener la cooperación internacional para enfrentar a grupos delictivos que operan más allá de las fronteras, bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.

Hasta la información proporcionada sobre el operativo, no se dieron a conocer mayores detalles sobre la situación jurídica del detenido ni sobre los procedimientos que seguirán las autoridades tras su captura.