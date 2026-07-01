Cae 'El Tondiro', ligado al ataque contra policías en Michoacán

César "N", alias "El Tondiro", fue detenido en Jalisco por su presunta participación en ataques armados contra policías y guardias comunales en Michoacán

Autoridades federales y estatales detuvieron en el municipio de Ocotlán, cerca de los límites con Michoacán, a César "N", alias "El Tondiro", identificado como uno de los principales objetivos de investigación por su presunta participación en el ataque armado ocurrido el pasado 10 de junio en Nahuatzen, donde murieron cinco elementos de la Guardia Civil.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Es investigado por el ataque en Nahuatzen

De acuerdo con las primeras indagatorias, César "N" presuntamente forma parte de una célula delictiva que opera en la región de la Meseta Purépecha.

Las autoridades lo señalan como uno de los implicados en el ataque armado registrado el 10 de junio en el municipio de Nahuatzen, donde diez elementos de la Guardia Civil fueron emboscados y cinco de ellos perdieron la vida.

También lo relacionan con otro ataque

Las investigaciones también apuntan a una posible participación de "El Tondiro" en la agresión ocurrida recientemente contra la caseta de vigilancia de Sevina, en el mismo municipio de Nahuatzen.

En ese ataque murieron dos integrantes de las guardias comunales que se encontraban resguardando el lugar.

Tras su detención en territorio jalisciense, César "N" fue trasladado a Michoacán para quedar a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Será en esa entidad donde continuará el proceso legal en su contra y se determinarán las medidas cautelares aplicables conforme avancen las investigaciones.