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Cae 'El Tío', líder delictivo y operador financiero en Sinaloa

Por: Diana Valeria Leyva

27 Julio 2026, 11:56

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Autoridades decomisaron armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como diversas dosis de droga, teléfonos y equipo de cómputo

Cae 'El Tío', líder delictivo y operador financiero en Sinaloa
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Autoridades federales detuvieron este lunes a seis presuntos delincuentes, incluido Ricardo "N", alias "El Tío", identificado como operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada a "Los Chapitos".

El Gabinete de Seguridad dio a conocer que el despliegue se dio en las inmediaciones del municipio de Mazatlán, donde se aseguraron armas y droga.

Esto se produjo de labores de inteligencia e investigación acompañadas de vigilancias fijas y móviles, donde personal de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aprehendieron a seis personas, incluida una de nacionalidad estadounidense.

Autoridades decomisaron armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como diversas dosis de droga, teléfonos y equipo de cómputo, dos vehículos y dos inmuebles.

Tanto los detenidos como lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, con el fin de que se determine su situación jurídica.

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