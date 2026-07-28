Cae 'El Tío', líder delictivo y operador financiero en Sinaloa

Autoridades decomisaron armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como diversas dosis de droga, teléfonos y equipo de cómputo

Autoridades federales detuvieron este lunes a seis presuntos delincuentes, incluido Ricardo "N", alias "El Tío", identificado como operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada a "Los Chapitos".

El Gabinete de Seguridad dio a conocer que el despliegue se dio en las inmediaciones del municipio de Mazatlán, donde se aseguraron armas y droga.

En una acción coordinada en Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a seis personas, entre ellas a Ricardo “N”, alias “El Tío”, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva… pic.twitter.com/XzowivBoIU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 27, 2026 Esto se produjo de labores de inteligencia e investigación acompañadas de vigilancias fijas y móviles, donde personal de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aprehendieron a seis personas, incluida una de nacionalidad estadounidense. Autoridades decomisaron armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como diversas dosis de droga, teléfonos y equipo de cómputo, dos vehículos y dos inmuebles. Tanto los detenidos como lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, con el fin de que se determine su situación jurídica.