Cae el ‘SS’, líder ligado a los Beltrán Leyva, en Tijuana

En un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue detenido Saúl “N”, alias “SS”, señalado como cabecilla de una célula ligada al Cártel de los Beltrán Leyva, junto a su jefe de escoltas, Horacio “N”, en la ciudad de Tijuana, Baja California.
Las autoridades informaron que “SS” presuntamente encabezaba operaciones de tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de coordinar actividades ilícitas relacionadas con la red criminal.
Tras labores de vigilancia y seguimiento, las fuerzas federales ubicaron el domicilio donde se ocultaba el presunto líder. Al ser interceptado, se confirmó su identidad y se procedió a su arresto, junto con su escolta.
Durante el operativo se aseguraron armas de fuego, drogas, teléfonos celulares y el inmueble donde se resguardaban. Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.
Resultado de trabajos de inteligencia, elementos de @Defensamx1, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detuvieron en Tijuana, Baja California, a Saúl “N”, alias “SS”, jefe de una célula delictiva de “Los Beltrán Leyva”, a quien se le relaciona con el trasiego de droga… pic.twitter.com/rWDHZ4U20e— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 31, 2025
El operativo forma parte de la estrategia nacional para desarticular las estructuras del narcotráfico en el norte del país, enfocada en frenar la producción y envío de drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.
Las investigaciones continuarán para identificar a más miembros de la red y sus vínculos con delitos de violencia y lavado de dinero.