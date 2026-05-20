Cae 'El Pony' por masacre de 10 personas en Puebla

Según informaron medios locales, el detenido por esta masacre es Juan Manuel 'N', alias 'El Pony', a bordo de una motocicleta con sustancias ilegales.

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La Fiscalía General de Puebla confirmó la captura de un hombre presuntamente relacionado con el asesinato de diez personas, entre ellas dos menores y una bebé de apenas un mes de nacida, durante un ataque armado registrado el pasado domingo en el municipio de Tehuitzingo.

La titular de la dependencia, Idamis Pastor, informó en conferencia de prensa que la detención se realizó como resultado de las investigaciones emprendidas tras la masacre ocurrida en un rancho familiar de esa localidad.

“El día de ayer esta fiscalía detuvo a una persona que derivó de los actos de investigación. La persona asegurada quedó a disposición de la autoridad ministerial”, señaló la funcionaria.

Investigan posible conflicto familiar

De acuerdo con la fiscal, la principal línea de investigación apunta a un problema de carácter familiar como móvil del crimen.

Las autoridades detallaron que siete de las diez víctimas pertenecían a la misma familia, mientras que las otras tres personas eran trabajadores mecánicos que se encontraban en el sitio al momento del ataque.

Asimismo, la funcionaria explicó que la bebé de un mes perdió la vida por asfixia luego de que su madre intentara protegerla durante la agresión armada.

Detenido habría sido capturado con drogas

Medios locales identificaron al detenido como Juan Manuel “N”, alias "El Pony", quien presuntamente fue detenido mientras viajaba en motocicleta y portaba sustancias ilícitas.

Según versiones difundidas en medios locales, el sospechoso sería sobrino de una de las víctimas y tendría presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como Los Chetos.

El ataque ocurrió en Tehuitzingo, municipio poblano con una población aproximada de 11 mil habitantes.

Fiscalía mantiene investigaciones abiertas

A pesar de esta primera captura, las autoridades señalaron que las indagatorias continúan para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si existen más personas involucradas en la masacre.

La Fiscalía aseguró que mantendrá labores permanentes de investigación hasta definir todas las responsabilidades relacionadas con el caso.