Autoridades federales detuvieron en el municipio de Mocorito, Sinaloa, a Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, “El 17” o “Viejo Menor”, identificado como líder de la célula criminal “Fuerzas Especiales Avendaño”, vinculada con “Los Mayos”.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la aprehensión se dio en la localidad de Mazate de los López.

En una operación encabezada por @SEMAR_mx en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico —por conducto de FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fue detenido Irvin Eduardo N, alias «El Pagador», «El 17» o «Viejo Menor», líder de una célula criminal autollamada “Fuerzas Especiales Avendaño”, grupo vinculado a «Los Mayos». En el operativo, realizado en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa, también fueron detenidos Jesús Miguel N, «El Chendo», presunto jefe operativo y logístico del grupo, y José Antonio N. La @SSPCMexico ya había detenido a ambos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis. Fueron vinculados a proceso y posteriormente quedaron en libertad en cumplimiento de una suspensión provisional. Hoy fueron detenidos nuevamente. Los otros tres detenidos son Juan de Dios N , Manuel N y Brayan Alexis N . Se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, medio kilogramo de cristal, ocho kg de cocaína, 15 radios. Se vincula al grupo con laboratorios clandestinos en Chiapas. Entre los hechos que se le atribuyen están el homicidio de 19 personas en La Concordia y, en Culiacán, el ataque a una familia en el que murieron dos menores de edad, el homicidio de Adal Peña, «El Tata», y el de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025. En otra investigación el «El Chendo» y Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño fueron imputados por secuestro. Esta acción forma parte del trabajo diario de el @GabSeguridadMX @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @GN_MEXICO_ @FGRMexico para el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 19, 2026

En el despliegue, también fueron detenidos Jesús Miguel “N”, alias "El Chendo", señalado como jefe operativo y logístico del grupo, José Antonio “N” y otras tres personas identificadas como Juan de Dios "N", Manuel "N" y Brayan Alexis "N".

En la operación se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, aproximadamente medio kilogramo de metanfetamina, ocho kilogramos de cocaína y 15 radios de comunicación.

Además, las investigaciones vinculan a esta organización con laboratorios clandestinos en Chiapas.

Detenidos ya habían sido capturados en Los Mochis

De acuerdo con las autoridades, Jesús Miguel “N” y José Antonio “N” ya habían sido detenidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 10 de agosto de 2025, en Los Mochis.

Ambos fueron vinculados a proceso, pero posteriormente quedaron en libertad tras el cumplimiento de una suspensión provisional, por lo que fueron detenidos nuevamente.

Relacionan a la célula con homicidios y ataques en Chiapas y Sinaloa

Entre los hechos delictivos que se atribuyen al grupo se encuentran el homicidio de 19 personas en La Concordia, Chiapas; el ataque contra una familia en Culiacán, donde murieron dos menores de edad; el asesinato de Adal Peña, alias “El Tata”, y la muerte de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

Por otra parte, en una investigación distinta, “El Chendo” y Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño fueron imputados por el delito de secuestro.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los trabajos coordinados del Gabinete de Seguridad para fortalecer la seguridad en Sinaloa.