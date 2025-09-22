Cae "El Orejas" por delitos de extorsión en Estado de México

Tras hacerle una revisión, elementos de seguridad le encontraron varias dosis de droga, además de un celular y dinero en efectivo

Autoridades detuvieron a Brayan "N", alias "El Orejas", presunto miembro de una facción criminal dedicado a la extorsión en calles del Estado de México.

Durante un operativo desplegado en el municipio de Chimalhuacán, elementos de diversas dependencias capturaron al hombre de 30 años, quien también era un objetivo prioritario.

Fue sobre la avenida Lázaro Cárdenas en su cruce con Francisco I. Madero, donde autoridades observaron al sujeto y pararon su marcha para efectuarle una revisión.

Diversas fuentes confirmaron que se encuentra ligado a una célula delictiva y que se involucra directamente en una red de extorsión y cobro de piso en la localidad, donde utiliza métodos violentos para obtener los pagos de sus víctimas.

“Al momento de su detención, le hallaron diversas dosis de cristal y cocaína. Además, le aseguraron un teléfono celular y dinero en efectivo”, confirmaron las fuentes.

En otro comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que en el operativo también participaron elementos de las secretarías de Defensa y Marina, de Fiscalía General de la República, y de la Guardia Nacional.

El detnido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

Se presume que también fue identiicado como el autor intelectual del ataque con bomba molotov a una tortillería, así como en el homicidio de una mujer registrado en enero del 2024.