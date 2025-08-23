Cae el líder 'Cachorro' y 13 más ligados a célula delictiva

Entre los detenidos se encuentra Héctor Agustín 'N', alias 'Cachorro', señalado como líder de una célula vinculada a la compra y venta de armamento

En una operación conjunta de fuerzas federales, 14 personas fueron detenidas en los estados de Jalisco, Nayarit y Estado de México, como parte de un dispositivo contra una red delictiva dedicada al tráfico y acopio de armas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la acción fue encabezada por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. En total se ejecutaron 16 cateos y se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión.

Entre los detenidos se encuentra Héctor Agustín “N”, alias Cachorro, señalado como líder de una célula vinculada a la compra, modificación y venta de armamento, así como al suministro de armas a distintas facciones de un grupo criminal con presencia en la región.

Las autoridades detallaron que entre los aprehendidos se encuentran siete operadores de primer nivel, identificados como jefes de plaza y responsables de finanzas y logística, además de tres integrantes de segundo nivel dedicados directamente al comercio ilegal de armas. Otras cuatro personas fueron detenidas en flagrancia durante los cateos.

En los operativos también se aseguraron cuatro armas largas, 27 cortas, cuatro granadas, cargadores, cartuchos útiles, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta, además de diverso equipo táctico.

Los detenidos y lo incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará la situación jurídica de cada persona.