Cae ‘El Howard’, presunto operador de La Unión Tepito

Howard “N”, señalado como colaborador de ‘El Tomate’, fue capturado en Naucalpan tras una investigación que inició en agosto de 2024

Howard Oscar “N”, conocido como “El Howard” o “El Jaguar”, fue detenido en el municipio de Naucalpan, Estado de México, por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), al ser identificado como presunto integrante de La Unión Tepito y uno de los principales colaboradores de José Mauricio “N”, alias “El Tomate”.

La captura se realizó el miércoles 11 de noviembre, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de asociación delictuosa. Tras su detención, fue trasladado a un reclusorio de la capital del país, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía capitalina, el detenido habría formado parte de una célula de la organización criminal que operaba en distintas zonas de la Ciudad de México, principalmente en las inmediaciones del Centro Histórico y la Zona Rosa.

¿En qué alcaldías operaba ‘El Howard’?

Las indagatorias señalan que el presunto colaborador de “El Tomate” habría tenido actividades en cinco alcaldías: Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Además, las autoridades lo relacionan con posibles actividades delictivas como homicidio, extorsión, portación de armas de fuego y delincuencia organizada. No obstante, la orden de aprehensión ejecutada en su contra corresponde específicamente al delito de asociación delictuosa.

La Fiscalía identificó a Howard “N” como uno de los principales colaboradores de José Mauricio “N”, alias “El Tomate”, quien fue señalado como líder de La Unión Tepito.

Cámaras del C5 permitieron localizarlo en Naucalpan

La investigación contra “El Howard” comenzó en agosto de 2024, luego de que las autoridades recibieran información sobre un grupo de personas que presuntamente actuaban de manera coordinada para cometer delitos en la Ciudad de México.

A partir del análisis de información digital y otros datos recabados, la Fiscalía logró identificar al ahora detenido entre los posibles involucrados y reunió elementos sobre su probable participación en actividades delictivas.

Para establecer su ubicación, agentes de la Policía de Investigación (PDI) revisaron grabaciones de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), mediante las cuales identificaron vehículos relacionados con el investigado.

Las labores también incluyeron entrevistas, seguimiento de movimientos y vigilancia en el Estado de México. Estas acciones condujeron a los agentes hasta Naucalpan, donde finalmente desplegaron un operativo para ejecutar la orden de aprehensión.

¿Quién era ‘El Tomate’, presunto líder de La Unión Tepito?

José Mauricio Hernández Gasca, conocido como “El Tomate”, fue identificado por las autoridades capitalinas como uno de los líderes de La Unión Tepito. De acuerdo con las investigaciones, Howard “N” habría sido uno de sus principales colaboradores dentro de la estructura del grupo delictivo.

Hernández Gasca murió el 1 de septiembre de 2025, cuando se encontraba privado de la libertad, debido a complicaciones de salud relacionadas con una cirugía de bypass gástrico.

El nombre de “El Tomate” también estuvo relacionado con investigaciones por distintos delitos, entre ellos homicidio, violencia familiar y narcomenudeo. Asimismo, las autoridades lo señalaron como uno de los probables responsables de la agresión ocurrida en Plaza Garibaldi en 2018, que dejó seis personas muertas y varias heridas.

Con la captura de Howard “N”, la Fiscalía capitalina continúa las investigaciones sobre la estructura y las actividades de La Unión Tepito en distintas zonas de la Ciudad de México.

La dependencia recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido deberá ser considerado inocente durante todas las etapas del procedimiento, hasta que exista una sentencia judicial que determine su responsabilidad.