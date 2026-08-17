Cae 'El Florero', señalado por agredir a menor en Sonora

Por ello, la investigación relacionada con el video permanece abierta y separada de la imputación formulada por la agresión contra los policías municipales

Jorge Humberto “N”, alias “El Florero”, fue detenido en Puerto Peñasco, Sonora, después de una intervención policial por una infracción de tránsito. El hombre es señalado como quien aparece en un video difundido en redes sociales agrediendo a una adolescente en la vía pública.

Un juez de control declaró legal su detención y le impuso prisión preventiva justificada; sin embargo, la imputación formulada hasta ahora corresponde a delitos contra servidores y funcionarios públicos, derivados de su conducta durante el encuentro con agentes municipales.

Intervención de tránsito termina en agresión a policías

La detención ocurrió el pasado 13 de agosto en el cruce de la avenida Juventino Rosas y el callejón Simón Morúa, en la colonia Centro de Puerto Peñasco.

Elementos de Seguridad Pública Municipal realizaban una intervención relacionada con una infracción vial cuando el hombre presuntamente comenzó a comportarse de manera agresiva.

De acuerdo con la investigación, Jorge Humberto “N” primero habría insultado a los oficiales y posteriormente empujó y golpeó a uno de ellos en el pecho, además de darle varios manotazos en el rostro.

Tras estos hechos fue detenido y presentado ante la autoridad correspondiente, que inició el procedimiento penal por la probable agresión contra los agentes.

Lo relacionan con video de agresión a una adolescente

El detenido también es señalado como la persona captada en una grabación que se viralizó en plataformas digitales, en la cual se observa a un hombre jalar del cabello y arrastrar a una adolescente en un espacio público.

La joven ya fue informada sobre la captura del presunto agresor. Las diligencias por este caso continúan mientras se espera que la víctima realice la identificación formal y presente la denuncia correspondiente.

Por ello, la investigación relacionada con el video permanece abierta y separada de la imputación formulada por la agresión contra los policías municipales.

Continuará audiencia para definir su situación jurídica

Durante la audiencia inicial, Jorge Humberto “N” solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que el Juez de Control programó para el 17 de agosto de 2026 la continuación del procedimiento.

En esa audiencia se analizarán los datos presentados y se determinará su situación jurídica. Mientras tanto, permanecerá en prisión preventiva justificada.