Cae 'El Congo' implicado en asesinato del alcalde Carlos Manzo

Gerardo 'N' es presunto miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) señalado por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan

Autoridades federales arrestaron la madrugada de este lunes en Michoacán a un presunto miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) señalado por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, perpetrado el 1 de noviembre de 2025.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la captura de Gerardo "N", conocido como El Congo. Según explicó, fue identificado como integrante de la célula criminal que atacó al alcalde durante el tradicional Festival de Velas celebrado en la plaza principal de Uruapan.

"Se le vincula con extorsión a productores de aguacate y limón, agresiones a grupos rivales y homicidios en Uruapan", afirmó el funcionario.

Operaba bajo el mando de “El Licenciado”

García Harfuch detalló que el detenido actuaba bajo las órdenes de Jorge Armando "N", alias El Licenciado, quien fue capturado en noviembre de 2025.

"Las investigaciones continúan hasta detener a todos los responsables", concluyó el secretario de Seguridad.

Más detenidos por el homicidio del alcalde

De acuerdo con la Fiscalía estatal, antes de la detención de El Congo ya sumaban 18 personas arrestadas por su presunta relación con el homicidio de Carlos Manzo. Entre ellas se encuentra Jorge Armando Gómez Sánchez, alias El Licenciado o El Contador, señalado como presunto líder del CJNG en Michoacán y quien habría coordinado el crimen mediante un grupo de mensajería en la red social Threema.

También fue detenido Samuel García Rivero, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas de Carlos Manzo y que, presuntamente, habría proporcionado al CJNG información sobre la agenda privada del alcalde.

En la lista de detenidos figuran además siete escoltas del edil, acusados de homicidio por omisión al no haber garantizado su seguridad.

Denuncias y contexto de violencia en Uruapan

Por su parte, Grecia Quiroz García, viuda de Manzo y nombrada alcaldesa sustituta de Uruapan por el Congreso de Michoacán, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra dos legisladores federales y un exalcalde de la ciudad, con quienes su esposo mantenía diferencias políticas. Solicitó que sean llamados a declarar.

Los señalados son el diputado federal Leonel Godoy, el senador Raúl Morón y el exalcalde Ignacio Campos, todos integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Según reportes oficiales, en Uruapan mantienen presencia grupos criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.