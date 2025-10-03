Cae el ‘Chuacheneger’, jefe de plaza del CJNG en Tabasco

Fuerzas federales detuvieron en Villahermosa a Alejandro “N”, alias “Chuacheneger” o “Diablito”, identificado como jefe de plaza del CJNG en Tabasco

Fuerzas federales detuvieron en Villahermosa a Alejandro “N”, alias “Chuacheneger” o “Diablito”, identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco y uno de los principales generadores de violencia en la región de la Chontalpa.

El Gabinete de Seguridad federal informó que la captura ocurrió el 2 de octubre de 2025, cuando agentes que realizaban recorridos de vigilancia detectaron un vehículo con reporte de robo.

Al marcarle el alto y efectuar una inspección, hallaron un arma corta y dosis de droga, por lo que el individuo fue detenido.

Tras leerle sus derechos, el presunto delincuente y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.

En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.

Cabe recordar que el CJNG, considerado uno de los grupos delictivos más violentos de México, fue declarado organización terrorista por el Gobierno de Estados Unidos en febrero de 2025.