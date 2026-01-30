Cae ‘El Chino Arce’ por presunto homicidio múltiple en Sonora

Autoridades lo identifican como supuesto jefe del grupo delictivo Los Salazar y señalan que el hecho afecta parte de la estructura operativa de la cédula

Jesús Iván “N”, alias ‘El Chino Arce’, fue detenido en Ciudad Obregón por fuerzas navales en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora, tras ser identificado como objetivo prioritario por su presunta participación en delitos de alto impacto.

De acuerdo con las autoridades, contaba con cinco órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y asociación delictuosa, además de una ficha de búsqueda con recompensa de 500,000 pesos.

Quién es ‘El Chino Arce’, detenido en Cajeme

Las investigaciones lo ubican como presunto jefe de una célula armada dedicada a la producción y tráfico de drogas en la región de Cajeme. También es señalado como líder operativo y coordinador de ataques armados y disputas territoriales.

Autoridades lo identifican como presunto integrante del grupo delictivo Los Salazar, con presencia en el sur de Sonora.

Por qué era objetivo prioritario de autoridades

Reportes de inteligencia lo colocaban como generador de violencia en la zona y objetivo prioritario de búsqueda. Su localización se logró mediante trabajos de seguimiento e intercambio de información entre corporaciones.

La detención se realizó mediante un operativo coordinado, sin que se detallaran públicamente las circunstancias tácticas del aseguramiento.

Qué relación tiene con ataque en fiesta de XV años

Su nombre aparece en indagatorias por el ataque armado ocurrido en una fiesta de XV años en diciembre de 2023, donde murieron ocho personas y 26 más resultaron heridas tras la irrupción de un comando.

Las líneas de investigación señalan que la agresión iba dirigida contra un presunto integrante de un grupo rival, identificado con los alias ‘El Wacho’ o ‘El Soldado’.

Qué aseguraron durante el operativo

Durante la acción fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, equipos de comunicación y droga, de acuerdo con el reporte oficial. Todo quedó a disposición de la autoridad ministerial junto con el detenido.

Los indicios serán integrados a la carpeta correspondiente para sustentar las acusaciones vigentes.

Qué sigue tras la captura en Ciudad Obregón

Con la detención, autoridades federales y estatales informaron que se afecta parte de la estructura operativa de Los Salazar en la región. El proceso legal continuará con la ejecución de las órdenes judiciales pendientes.

El detenido será presentado ante la autoridad competente, que definirá su situación jurídica conforme avancen las audiencias iniciales.