Cae ‘El Chinito’, ligado a ataque a bares en Chiapas

El presunto implicado participó en la agresión armada contra dos bares en Villaflores; suman más de una docena de detenidos

Autoridades del estado de Chiapas detuvieron a José Antonio “N.”, alias ‘El Chinito’, señalado como presunto participante directo en los ataques armados contra bares ocurridos en diciembre pasado en el municipio de Villaflores.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el detenido habría intervenido en las agresiones registradas en los bares Kabala y Anubis, hechos que conmocionaron a la región a finales de 2025.

De acuerdo con las autoridades, la captura se realizó en la colonia Melchor Ocampo de Villaflores, donde al sospechoso se le aseguró un arma de fuego con cargador, seis cartuchos útiles calibre 9 milímetros y 12 dosis de presunta droga conocida como crystal.

Al momento de su detención, el individuo declaró pertenecer al grupo criminal denominado Cártel de Chiapas y Guatemala.

El fiscal Llaven señaló que con esta captura suman ya más de una docena de personas detenidas por su presunta relación con estos hechos violentos, aunque advirtió que las investigaciones continúan.

“Hay más implicados y vamos a detenerlos para que enfrenten a la justicia”, afirmó el funcionario.

Ataques que estremecieron a Villaflores

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 27 de diciembre de 2025, cuando un grupo de sujetos armados, que se desplazaban en al menos tres camionetas, atacaron e incendiaron los bares Kabala y Anubis.

Tras el ataque, fue localizado sin vida el propietario del bar Kabala, Sergio Enrique Pereda Tamayo, mientras que otra persona fue hallada con vida.

Días después, en la comunidad de Santa Julia, fueron encontrados los cuerpos de seis hombres que habían sido reportados como desaparecidos tras los ataques; todos ellos trabajaban como meseros y empleados en los establecimientos.

Las autoridades presumen que estos hechos derivan de una disputa territorial entre grupos del crimen organizado, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el llamado Cártel de Chiapas y Guatemala, este último presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.