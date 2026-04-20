Cae el 'Bukanas', líder huachicolero en Puebla

Detienen en Chignahuapan a 'El Bukanas', presunto líder huachicolero ligado al robo de combustible y otros delitos en Puebla y Veracruz.

En un operativo realizado el sábado 18 de abril de 2026, fue detenido Roberto “N”, identificado como Roberto N (El Bukanas), señalado por autoridades como presunto líder de una red de robo de combustible y considerado objetivo prioritario en los estados de Puebla y Veracruz.

La captura ocurrió en una localidad del municipio de Chignahuapan, donde fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte dispositivo para su aseguramiento. Tras su detención, el presunto criminal fue trasladado a la ciudad de Puebla para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con los reportes, en febrero pasado fuerzas federales ya habían asegurado un arsenal y un inmueble en el mismo municipio, sitio donde presuntamente se ocultaba el líder huachicolero.

“El Bukanas” habría operado durante años en la región conocida como el “Triángulo Rojo”, una zona de alta incidencia delictiva integrada por los municipios de Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac y Palmar de Bravo.

De policía a líder criminal

Según los señalamientos de las autoridades, Roberto “N” habría pasado de ser policía en Veracruz a encabezar una de las principales redes dedicadas al robo de combustible en el centro del país.

Además del huachicol, también se le atribuyen delitos como secuestro, extorsión y robo a trenes de carga en la ruta México–Veracruz, consolidando una operación criminal con presencia en ambos estados.

La detención de Roberto N (El Bukanas) representa uno de los golpes más relevantes contra el robo de hidrocarburos en la región en los últimos años, de acuerdo con autoridades locales y federales.

El caso continúa bajo investigación mientras se define su situación jurídica.