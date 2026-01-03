Cae 'El Betillo' presunto implicado en muerte de Hipólito Mora

Hipólito Mora Chávez perdió la vida junto con cuatro escoltas, durante un ataque armado perpetrado el 29 de junio de 2023 en el poblado de La Ruana, Michoacán

Autoridades de Michoacán detuvieron a un hombre señalado como presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora Chávez, fundador de los Grupos de Autodefensa, tras una persecución policial registrada en el poniente de la ciudad de Morelia.

La Policía de Morelia informó que el detenido fue identificado como Roberto Cabrera González, alias “El Betillo” y/o “El Taquero”, quien al momento del ataque contra Mora Chávez, ocurrido el 29 de junio de 2023, formaba parte del cártel de Los Viagras y actualmente estaría integrado a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Cómo ocurrió la detención en Morelia?

De acuerdo con el reporte oficial, la detención se realizó sobre la avenida Madero Poniente, a la altura de la colonia San Pascual, luego de una persecución en la que el sospechoso intentó evadir a las autoridades. Cabrera González viajaba a bordo de una camioneta Toyota RAV4 color gris.

En el vehículo también se encontraban dos presuntos cómplices identificados como Fernando Javier C. y José Ernesto R., quienes fueron asegurados por los elementos municipales.

Aseguran armas y equipo tras detención de 'El Betillo'

Durante la inspección del automotor, los policías localizaron una ametralladora tipo Minimí, un rifle de asalto AK-47, una pistola calibre 9 milímetros, así como equipo táctico con la leyenda “Fuerzas Especiales Mando R”.

Todo el armamento y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

El ataque contra Hipólito Mora en La Ruana

Hipólito Mora Chávez perdió la vida junto con cuatro escoltas, todos policías estatales, durante un ataque armado perpetrado el 29 de junio de 2023 en el poblado de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán.

Según las investigaciones, al menos 25 hombres armados del cártel de Los Viagras utilizaron rifles de asalto y al menos un arma calibre .50 para atacar la camioneta blindada Chevrolet Tahoe en la que viajaba Mora Chávez, custodiado por sus escoltas en una patrulla tipo pick-up de la Guardia Civil.

Tras la agresión, el vehículo del líder de las autodefensas terminó calcinado. Las víctimas fueron identificadas como los policías estatales Saulo Gamaliel A., Roberto N., Manuel G. y Calixto A..

Implicados identificados y situación legal

Después del crimen, la Fiscalía General del Estado (FGE) identificó a cinco presuntos implicados y emitió cédulas de recompensa de 100 mil pesos por cada uno para lograr su captura.

Los señalados fueron Heladio Cisneros Reyes, alias “La Sirena”; Rogelio Del Ángel Martínez, “El Rojo”; Roberto Cabrera González, “El Betillo” o “El Taquero”; Rogelio Moreno Reyes, “El Conejo” o “El Conejillo”; y Brayan Quintero Equihua, “El Brayan”.

“El Brayan” fue detenido en diciembre de 2023, mientras que “El Rojo” fue arrestado en mayo de 2024. “La Sirena” y “El Conejillo” continúan prófugos y presuntamente operan para Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”, líder de Los Viagras.