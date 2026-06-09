Cae ‘El 01’ presunto generador de violencia en Sonora y Chihuahua

Durante el operativo de captura, los agentes aseguraron un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército que presuntamente se encontraba en posesión del detenido.

Fuerzas federales y autoridades del Gobierno de Sonora detuvieron a Hugo “N”, alias “El 01”, identificado por el Gabinete de Seguridad como un presunto generador de violencia con operaciones en los estados de Sonora y Chihuahua.

La captura se realizó como resultado de trabajos de inteligencia e investigación enfocados en la localización de personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas de alto impacto en la región norte del país.

Lo relacionan con ataques mediante drones

De acuerdo con las autoridades, Hugo “N” es señalado por su presunta participación en diversos hechos violentos registrados en ambas entidades. Entre las actividades que le atribuyen destaca el supuesto uso de drones para realizar ataques dirigidos contra grupos rivales y elementos de corporaciones de seguridad.

Durante el operativo de captura, los agentes aseguraron un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército que presuntamente se encontraba en posesión del detenido.

Continúan las investigaciones

Tanto el sospechoso como el armamento asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su posible responsabilidad en otros hechos delictivos.

El Gabinete de Seguridad no informó el municipio donde ocurrió la detención ni detalló si existen órdenes de aprehensión adicionales relacionadas con el caso.

Las autoridades reiteraron que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno forma parte de la estrategia para combatir los delitos de alto impacto y reducir la violencia en zonas con presencia de grupos criminales.