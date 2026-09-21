Cae dos por secuestro y explotación sexual en Ciudad de México

Fuerzas federales arrestaron a los sospechosos en el aeropuerto capitalino como parte de las acciones contra delitos de alto impacto.

En una acción operativa efectuada en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), integrantes de la Secretaría de Marina (SEMAR) ejecutaron mandamientos judiciales contra dos personas señaladas por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y explotación sexual.

Los arrestos se concretaron mediante dos intervenciones estratégicas desarrolladas en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Coordinación interinstitucional en las instalaciones del aeropuerto

El cumplimiento de las órdenes de aprehensión destinadas para un hombre y una mujer de quienes no se proporcionaron datos como nombre y edades, forma parte de los protocolos de vigilancia y seguridad permanentes que despliegan las autoridades federales en la terminal aérea capitalina.

Las investigaciones previas permitieron a las fuerzas de seguridad ubicar y detener a los implicados dentro del recinto aeroportuario sin poner en riesgo a los usuarios ni alterar las operaciones del lugar.

Tras su captura, los dos detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos de forma inmediata a disposición de la autoridad judicial correspondiente, la cual determinará su situación jurídica y dará seguimiento al proceso legal en su contra.

Compromiso del Gabinete de Seguridad Nacional

A través de un comunicado oficial, el Gabinete de Seguridad de México destacó que las instituciones del Gobierno Federal mantienen una labor conjunta para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y frenar delitos de alto impacto como la trata de personas y la privación ilegal de la libertad.

Las dependencias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia reafirmaron su compromiso de fortalecer los controles de supervisión en los principales puntos de tránsito del país para evitar la impunidad y garantizar la paz social.