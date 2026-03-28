Cae 'Comandante Galindo' presunto líder del CJNG en Edomex

En esa región, se le relaciona con actividades como robo de hidrocarburos, venta de narcóticos y privación ilegal de la libertad, homicidio, entre otros.

La detención de Ramiro Ulises ‘N’, alias ‘Comandante Galindo’, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representa un avance en las investigaciones por delitos de alto impacto en el Estado de México, donde es señalado por secuestro exprés con fines de extorsión.

El operativo se realizó en el municipio de Malinalco, lugar al que el imputado se trasladó para evadir a las autoridades, luego de ser identificado como un objetivo en la zona oriente de la entidad.

¿Cómo fue la captura en Malinalco?

La detención fue resultado de labores de inteligencia que permitieron ubicar su paradero. De acuerdo con las autoridades, el presunto líder criminal cambió su lugar de residencia para evitar su localización.

Una vez confirmado su paradero, se desplegó un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, mediante el cual se cumplimentó la orden de aprehensión. Posteriormente, fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedó a disposición de un juez.

¿De qué lo acusan?

La investigación que derivó en su captura se remonta a 2025, cuando presuntamente participó en la privación de la libertad de una persona junto con otros sujetos armados.

Según las indagatorias, la víctima fue trasladada a otro inmueble, donde los implicados le exigieron colaborar en el traslado de narcóticos hacia el norte del país. Además, habría sido amenazada con atentar contra su vida y la de su familia.

Estos hechos dieron origen a la orden de aprehensión por secuestro exprés con fines de extorsión.

Operación en el oriente del Estado de México

Las autoridades lo identifican como presunto líder de una célula denominada Operativa Delta, con presencia en municipios como San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Temascalapa y Otumba.

En esa región, se le relaciona con actividades como robo de hidrocarburos, venta de narcóticos y privación ilegal de la libertad.

Además, es investigado por otros delitos como homicidio, trata de personas y lavado de dinero, por lo que continúan abiertas diversas líneas de investigación.

Proceso judicial en curso

Tras su ingreso al sistema penitenciario, será la autoridad judicial la encargada de definir su situación jurídica en las siguientes etapas del proceso.

El caso forma parte de las acciones emprendidas para combatir estructuras criminales en el Estado de México y esclarecer su posible participación en otros hechos delictivos.