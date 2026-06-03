Cae 'Borregas' presunto operador de despojos en Ecatepec

Autoridades detuvieron a 'Borregas', señalado como integrante de una red ligada al despojo de inmuebles, extorsión y robo de agua en Ecatepec

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y corporaciones de seguridad locales, detuvieron a Misael “N”, alias “Borregas”, identificado como uno de los principales operadores de grupos investigados por despojo de inmuebles, extorsión y extracción ilegal de agua potable en Ecatepec.

La captura se realizó en la zona de San Pedro Xalostoc como parte de la denominada Operación Restitución, estrategia implementada por las autoridades mexiquenses para combatir organizaciones presuntamente vinculadas con la invasión de predios y otros delitos patrimoniales.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, “Borregas” era considerado uno de los objetivos prioritarios dentro de las investigaciones relacionadas con agrupaciones que operan bajo la figura de sindicatos y que presuntamente son utilizadas como fachada para actividades ilícitas.

🚨Cae operador de la Familia Michoacana



La Marina y Seguridad Pública del #Edomex detuvieron a Misael Fragoso, líder del sindicato 25 de marzo en Ecatepec y brazo operativo de la "Familia Michoacana" y "La Chokisa".



Es primo de Guillermo Fragoso Báez “El Jefe”, prófugo desde… pic.twitter.com/cCTe3qr2SO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

Las indagatorias lo ubican como integrante de estructuras ligadas a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), así como a las organizaciones 25 de Marzo y Piperos de Ecatepec y Estado de México.

Tras su detención, el imputado fue trasladado inicialmente al Centro de Justicia de Las Palmas y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Las autoridades informaron que Misael “N” enfrenta investigaciones por presuntos delitos de extorsión, secuestro, robo con violencia y despojo de propiedades, entre otros ilícitos relacionados con la operación de estas agrupaciones.

Según los reportes oficiales, dichas organizaciones habrían participado en el control irregular de la distribución de agua mediante pipas, cobro de cuotas ilegales, invasión de terrenos y presión contra propietarios de inmuebles en distintos municipios del Valle de México.

Vínculos con líder prófugo

Las investigaciones también señalan que el detenido es hermano de Guillermo “N”, identificado como dirigente de la USON y quien actualmente permanece prófugo de la justicia.

Las autoridades consideran que ambos formaban parte de una estructura dedicada a actividades ilícitas relacionadas con el despojo de bienes y el denominado “huachicoleo” de agua potable mediante conexiones clandestinas y control de redes de distribución.

Asimismo, diversos señalamientos ciudadanos han vinculado a integrantes de esta organización con actos de extorsión y generación de violencia en la región.