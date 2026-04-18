Cae avioneta fumigadora en Mocorito Sinaloa; piloto sobrevive

El accidente se registró en las inmediaciones de la comunidad Potrero de los Sánchez, donde la aeronave realizaba labores de fumigación a baja altura

Una avioneta fumigadora se desplomó la mañana de este viernes 17 de abril en una zona agrícola del municipio de Mocorito, Sinaloa, dejando como saldo a su piloto lesionado y generando una movilización de cuerpos de emergencia en la región.

El accidente se registró en las inmediaciones de la comunidad Potrero de los Sánchez, donde la aeronave realizaba labores de fumigación a baja altura cuando, de acuerdo con reportes preliminares, presentó una posible falla mecánica que provocó la pérdida de control.

Caída durante labores agrícolas

La unidad aérea, una avioneta tipo Pawnee 250 de una sola plaza, descendió de manera abrupta tras registrar problemas en pleno vuelo. Testigos en la zona señalaron que la aeronave rozó árboles antes de impactarse contra un terreno de cultivo, lo que contribuyó a amortiguar parcialmente el golpe.

Este tipo de aeronaves, utilizadas en tareas agrícolas, operan a baja altitud, lo que incrementa el riesgo ante cualquier falla técnica, debido a la escasa capacidad de maniobra para realizar aterrizajes de emergencia.

Piloto resulta lesionado

El piloto, identificado como Gilberto “N”, de aproximadamente 25 años, logró sobrevivir al impacto, aunque presentó diversas lesiones, entre ellas golpes en el cuerpo y afectaciones en el rostro. Versiones preliminares indican posibles fracturas, por lo que fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

Habitantes de la zona fueron los primeros en auxiliarlo, mientras que minutos después arribaron elementos de Cruz Roja y otras corporaciones de emergencia para asegurar el área y coordinar su traslado.

Investigación en curso

Autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente, sin descartar que se trate de una falla mecánica en la aeronave.

El sitio del impacto fue acordonado para facilitar los trabajos periciales, mientras se mantiene la revisión de las condiciones en las que operaba la avioneta al momento del incidente.

Hasta el momento, no se reportan otras personas lesionadas ni afectaciones adicionales en la zona.