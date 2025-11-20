Cae autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo

Lo anterior fue confirmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en conferencia de prensa.

Fue detenido uno de los autores intelectuales que presuntamente planeó el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El secretario detalló que la captura de Jorge Armando "N", uno de los líderes de la célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación, se logró después de labores de inteligencia e investigación y con la colaboración de las autoridades.

García Harfuch agregó que otros dos implicados que acompañaban al asesino el día del crimen, identificados como Ramiro "N" y Fernando "N", fueron encontrados sin vida el pasado 10 de noviembre.

Un día después se encontraron sus teléfonos y en una aplicación de mensajería se descubrieron mensajes con detalles de lo que sucedió el día del crimen.

Cronología de la planeación del ataque según los mensajes

El secretario de Seguridad federal detalló el contenido de los mensajes encontrados en el teléfono de Ramiro "N", en donde se dejaba ver que él era el encargado de coordinar la operación en el lugar y se comunicaba con otra persona identificada como "El Licenciado".

A las 18:06 horas del 1 de noviembre, Ramiro "N", envió un mensaje con una imagen de la jardinera, donde horas después tuvo lugar el homicidio del alcalde.

A las 19:45 horas informó que Carlos Manzo ya estaba en el lugar.

A las 20:00 horas comunicó que autoridades tenían sometido al tirador y que estaban dando atención a Carlos Manzo.

Posteriormente pidió que recogieran a Fernando "N".

De acuerdo con los mensajes, la orden era disparar al alcalde Carlos Manzo, aunque estuviera acompañado.

Omar García Harfuch dijo que continuarán con las investigaciones para esclarecer el crimen y aseguró que habrá más detenciones.