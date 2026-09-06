Cae automóvil a canal tras volcadura en Irapuato

Cuerpos de emergencia acudieron al Canal de Floresta para rescatar la unidad y valorar a las personas involucradas en el lugar.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Irapuato se movilizó para atender el reporte de una volcadura registrada sobre el Canal de Floresta, donde dos automóviles se vieron involucrados en un accidente de tránsito.

De acuerdo con el informe de las autoridades locales, tras el impacto entre las unidades, uno de los vehículos cayó al cuerpo de agua del canal. Cuerpos de rescate brindaron atención médica primaria en el sitio a cinco personas, de las cuales ninguna requirió traslado hospitalario tras la valoración.

Elementos de auxilio y seguridad mantienen la zona debidamente señalizada de forma preventiva mientras se llevan a cabo las labores correspondientes para la extracción del automóvil y el deslinde de responsabilidades.