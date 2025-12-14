Cae autobús a barranco en Hidalgo; van cinco muertos y 27 heridos

Autoridades aseguararon que este accidente pudo ser causado por falta de pericia o una falla mecánica de la propia unidad

La caída de autobús de pasajeros por un barranco deja al menos cinco personas sin vida y más de 27 lesionadas durante las primeras horas de este sábado, en Tlanchinol, Hidalgo.

Estos hechos se registraron sobre la carretera federal México-Tampico, a la altura del kilómetro 181. De acuerdo con diversos medios, la unidad que cubría la ruta de México-Pachuca-Huejutla, partió de la Ciudad de México y fue durante este trayecto cuando el chófer de la unidad perdió el control para después caer hasta el fondo de un barranco.

Elementos de la Guardia Nacional y Servicios Periciales acudieron a la zona del siniestro para realizar las labores correspondientes.

Procuraduría General de Justicia del Estado investigará lo sucedido

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo anunció que ordenó que sean peritos adscritos a su dependencia los que se encarguen de determinar las causas de este siniestro.

Identifican a víctimas de volcadura

De acuerdo con la lista proporcionada por las autoridades, algunas de las personas que resultaron lesionados son:

A. M. H. C., ocho años

José Eduardo Hernández Hernández, 19 años

Jesús Guadalupe Rodríguez Morales, 23 años

Brígido Antonio Redondo, 30 años

Adanelly Cruz Hernández, 32 años

Esbeydy Trinidad Ramírez, 32 años

Raúl Hernández Hernández, 37 años

Eulalio Flores Santos, 38 años

Yedic Ramírez Hernández, 61 años

El resto de los pasajeros aún no han sido identificados.

Se presume que una de las causas de este siniestro podría ser la falta de pericia al conducir o una falla mecánica.