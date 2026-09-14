Cae árbol sobre camión de pasajeros en Ciudad de México

Un árbol de aproximadamente 12 metros de largo se desprendió desde la raíz y cayó sobre un vehículo de transporte público mientras transitaba por los carriles centrales del Viaducto Miguel Alemán, a la altura de la colonia Antenor Salas.

Acudimos a retirar un árbol de aproximadamente 12 m de largo que se desprendió desde la raíz y cayó un vehículo de transporte público en los carriles centrales de Viaducto Miguel Alemán, Resultando dos personas lesionadas atendidas en el lugar por paramédicos del ERUM y Cruz Roja… pic.twitter.com/p1OmBIYKnB — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 13, 2026

A causa del desplome, dos personas resultaron con lesiones leves y recibieron atención médica de valoración en el sitio por parte de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de la Cruz Roja, que acudieron hasta la Alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y personal de emergencias acudieron al lugar para seccionar el tronco, retirar el follaje de la carpeta asfáltica y liberar el paso vehicular en la zona.

Durante unas horas, la vialidad se vio afectada por el árbol que obstruía gran parte de la carpeta asfáltica; afortunadamente, no se reportaron lesionados de gravedad.



Aunque autoridades no han mencionado la causa del accidente, una de las principales razones podría tratarse de las fuertes y constantes lluvias que se han presentado en la localidad.