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Cae árbol sobre camión de pasajeros en Ciudad de México

Por: Fernanda Izaguirre

13 Septiembre 2026, 19:58

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El ejemplar de doce metros cayó desde la raíz sobre la unidad a la altura de la colonia Antenor Salas en la Ciudad de México.

Cae árbol sobre camión de pasajeros en Ciudad de México

Un árbol de aproximadamente 12 metros de largo se desprendió desde la raíz y cayó sobre un vehículo de transporte público mientras transitaba por los carriles centrales del Viaducto Miguel Alemán, a la altura de la colonia Antenor Salas.

A causa del desplome, dos personas resultaron con lesiones leves y recibieron atención médica de valoración en el sitio por parte de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de la Cruz Roja, que acudieron hasta la Alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y personal de emergencias acudieron al lugar para seccionar el tronco, retirar el follaje de la carpeta asfáltica y liberar el paso vehicular en la zona.

Durante unas horas, la vialidad se vio afectada por el árbol que obstruía gran parte de la carpeta asfáltica; afortunadamente, no se reportaron lesionados de gravedad.

Aunque autoridades no han mencionado la causa del accidente, una de las principales razones podría tratarse de las fuertes y constantes lluvias que se han presentado en la localidad.

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