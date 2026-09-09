Cae alcalde de Puebla y allegados por 'Operativo Enjambre': SSPC

El secretario García Harfuch agradeció al gobernador Alejandro Armenta por su cooperación para llevar a cabo los despliegues

A través del Operativo Enjambre desplegado en Puebla, autoridades federales detuvieron este lunes al presidente municipal de Esperanza, Isaac “N” y ocho personas más, por su presunta participación en una estructura criminal dedicada a cometer delitos de alto impacto en la entidad.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estas capturas se llevaron a cabo al desplegar 23 órdenes de cateo en dicho municipio.