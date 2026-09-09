Cae alcalde de Puebla y allegados por 'Operativo Enjambre': SSPC

A través del Operativo Enjambre desplegado en Puebla, autoridades federales detuvieron este lunes al presidente municipal de Esperanza, Isaac “N” y ocho personas más, por su presunta participación en una estructura criminal dedicada a cometer delitos de alto impacto en la entidad.
A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estas capturas se llevaron a cabo al desplegar 23 órdenes de cateo en dicho municipio.
En Puebla, como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, @FGRMexico ,@SSPCMexico y la @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, ejecutaron simultáneamente 23 órdenes… pic.twitter.com/RMNV6jNq56— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 7, 2026
Entre los detenidos se encuentran la exdirectora de Seguridad Pública municipal, Abigail "N" y Manuel "N", identificado como hermano del alcalde.
De acuerdo con las autoridades federales, se aseguraron:
- Cinco armas de fuego (dos fusiles Barrett y tres armas de fuego adicionales)
- 52 cargadores
- 11 vehículos
- Cuatro vehículos blindados
- Un vehículo con blindaje artesanal y torreta
- Ropa táctica
- Un dron
- Un inhibidor de señal
Capturan a presidente municipal de Tepeyahualco por diversos delitos
En estas acciones se suman a la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
Estas detenciones representan un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Además, García Harfuch agradeció al gobernador Alejandro Armenta por su cooperación para llevar a cabo los despliegues.
Gracias, secretario @OHarfuch, titular de la @SSPCMexico, por todo su respaldo con las y los poblanos. Junto a nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein, seguimos la Estrategia Nacional de Seguridad para garantizar que no haya impunidad y cumplir con la justicia. https://t.co/Y3Uoidjobr— Alejandro Armenta (@armentapuebla_) September 7, 2026
En este operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional (GN).