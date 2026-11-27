El presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, Eduardo “N”, fue detenido como parte de la Operación Enjambre, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario, las investigaciones de inteligencia permitieron identificar indicios que relacionan al alcalde con el líder del grupo criminal conocido como Los Zúñiga, organización investigada por diversos delitos en la carretera federal 150-D, que conecta Puebla con Veracruz.

Como parte de la Operación Enjambre, autoridades federales y locales detuvieron a Eduardo “N”, presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado. Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron identificar indicios que vinculan a Eduardo “N” con el líder de “Los Zúñiga”. Este grupo es investigado por robo al autotransporte de carga en la carretera federal 150-D Puebla–Veracruz, así como por extorsión, secuestro exprés, asaltos en la carretera y delitos contra la salud. En la detención participaron @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico, en coordinación con autoridades de Puebla, Morelos y la Ciudad de México. En septiembre se realizaron 23 cateos en Esperanza, Puebla, donde fueron detenidas 12 personas, entre ellas el presidente municipal y la directora de Seguridad Pública. Ese mismo mes fue detenido otro alcalde de Puebla. En octubre se realizaron dos inspecciones en inmuebles vinculados con el grupo. Con la detención de Eduardo “N”, suman seis servidores públicos detenidos, entre ellos tres presidentes municipales, como resultado de 28 acciones operativas. Agradecemos al gobernador de Puebla, @armentapuebla_. Seguiremos trabajando para cumplir la instrucción de la presidenta @Claudiashein de combatir la impunidad. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 26, 2026

Entre las actividades delictivas atribuidas a este grupo se encuentran el robo al autotransporte de carga, extorsión, secuestro exprés, asaltos carreteros y delitos contra la salud.

García Harfuch detalló que en la detención participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

Las acciones se realizaron en coordinación con autoridades de Puebla, Morelos y la Ciudad de México.

Operación Enjambre suma seis servidores públicos detenidos

El titular de la SSPC recordó que en septiembre se ejecutaron 23 cateos en el municipio de Esperanza, Puebla, donde fueron detenidas 12 personas, entre ellas el presidente municipal y la directora de Seguridad Pública.

Durante ese mismo mes también fue detenido otro alcalde poblano, mientras que en octubre se llevaron a cabo dos inspecciones en inmuebles relacionados con el grupo criminal.

Con la captura de Eduardo “N”, suman seis servidores públicos detenidos como resultado de 28 acciones operativas de la Operación Enjambre. Entre ellos se encuentran tres presidentes municipales.

García Harfuch agradeció la colaboración del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y señaló que las instituciones de seguridad continuarán trabajando para cumplir la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de combatir la impunidad.