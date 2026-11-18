Entre las primeras versiones sobre lo ocurrido se encuentra que la aeronave habría perdido el control y salido de su trayectoria.

Una aeronave se desplomó la tarde de este martes 17 de noviembre en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria, en Durango, accidente que dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y dos lesionadas, de acuerdo con los primeros reportes.

Versiones difundidas por medios locales indican que a bordo viajaban un piloto y seis pasajeros.

Tras el reporte del accidente, corporaciones de seguridad y elementos de Protección Civil se trasladaron a la zona para acordonar el área, atender a los afectados y comenzar las diligencias correspondientes.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: https://t.co/5YvO5WU98d — AFAC (@AFAC_mx) November 17, 2026 Entre las primeras versiones sobre lo ocurrido se encuentra que la aeronave habría perdido el control y salido de su trayectoria antes de registrarse una explosión. También se maneja la posibilidad de que el accidente comenzara con un despiste, sin embargo ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente y las causas permanecen bajo investigación. Al lugar acudieron autoridades estatales y federales, además de equipos de emergencia que realizaron labores de atención y asistencia. Aunque los reportes preliminares señalan tres personas fallecidas y dos heridas, las autoridades no habían confirmado oficialmente el balance de víctimas ni el estado de salud de todos los ocupantes.