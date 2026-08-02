Cae a extesorero de Apaseo por presunto desvío en Guanajuato

El extesorero de Apaseo el Alto fue detenido por su presunta participación en el desvío de recursos públicos; la investigación continúa

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la detención de Jaime Aguirre Mejía, extesorero del municipio de Apaseo el Alto, quien es investigado por el presunto desvío de recursos públicos del gobierno municipal.

El fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que el exfuncionario ya se encuentra bajo custodia, aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre el proceso judicial hasta que se concrete su eventual vinculación a proceso.

Investigación comenzó tras una denuncia

El caso se originó en marzo de este año, cuando la alcaldesa de Apaseo el Alto, Monserrat Mendoza Cano, presentó una denuncia ante las autoridades al detectar un presunto faltante en las finanzas municipales.

La denuncia fue interpuesta después de que Jaime Aguirre Mejía dejara de presentarse a su cargo sin una justificación, situación que encendió las alertas sobre un posible desvío de recursos públicos.

En ese momento, la presidenta municipal estimó que el daño al erario podría alcanzar hasta los ocho millones de pesos, aunque la cantidad definitiva aún no ha sido determinada por las autoridades.

Fiscalía mantiene reserva sobre el caso

Gerardo Vázquez Alatriste explicó que la Fiscalía ha adoptado la política de informar públicamente sobre los avances de este tipo de investigaciones una vez que los imputados sean vinculados a proceso.

El funcionario señaló que esta medida busca evitar confusiones relacionadas con la situación jurídica de las personas detenidas y garantizar que la información difundida corresponda a resoluciones judiciales ya formalizadas.

Asimismo, indicó que por el momento no es posible revelar el monto exacto del presunto daño patrimonial, ya que las investigaciones continúan en curso.

La captura del ex tesorero fue realizada el pasado domingo por elementos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro en un domicilio ubicado en la colonia San Pedro Ahuacatlán, en el municipio de San Juan del Río.

Tras su detención, Jaime Aguirre Mejía quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras la Fiscalía de Guanajuato continúa integrando la carpeta de investigación para determinar su posible responsabilidad en el presunto desvío de recursos públicos.