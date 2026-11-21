Roxana Lili Campos fue detenida por presuntas irregularidades en contratos de lavado de vehículos oficiales que habrían causado un daño de más de $62 millones

La exalcaldesa de Playa del Carmen, Quintana Roo, Roxana Lili Campos, fue detenida este viernes 20 de noviembre en Ciudad de México, debido a su probable participación en hechos relacionados con el uso indebido de atribuciones y facultades durante su administración, de 2021 a 2024.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que la orden de detención fue ejecutada en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las investigaciones señalan que durante el gobierno de Campos se habrían generado afectaciones a las finanzas municipales superiores a los 62 millones de pesos, aproximadamente 3.2 millones de dólares, por el pago de contratos para lavar vehículos oficiales cuyos servicios presuntamente no fueron realizados.

Investigan contratos de lavado de vehículos oficiales

De acuerdo con la Fiscalía, entre 2022 y 2024 se otorgaron presuntamente de manera irregular tres licitaciones públicas a un particular para proporcionar el servicio de lavado de unidades oficiales del municipio de Solidaridad, actualmente conocido como Playa del Carmen.

El Ministerio Público detalló que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales tenía bajo su responsabilidad 123 vehículos oficiales. Sin embargo, los registros reportaban hasta 865 lavados en un solo mes, sin días de descanso.

La cifra equivaldría a aproximadamente 29 servicios diarios, pese a que la empresa contratada contaba únicamente con 15 trabajadores, situación que forma parte de las inconsistencias detectadas por las autoridades.

Pagos por más de 62 millones de pesos

Las indagatorias también apuntan a que el proveedor no contaba con los comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a los primeros contratos. A pesar de ello, se habrían mantenido los pagos por servicios cuya realización no pudo comprobarse.

La Fiscalía señaló que el monto de las operaciones cuestionadas supera los 62 millones de pesos, cantidad que habría representado un perjuicio para las arcas municipales.

Además, las autoridades investigan la actuación de los servidores públicos que tenían a su cargo supervisar los contratos, pues presuntamente omitieron verificar que los trabajos se llevaran a cabo y tampoco exigieron los documentos que acreditaran la prestación del servicio.

¿Quién es Roxana Lili Campos?

Roxana Lili Campos fue presidenta municipal de Solidaridad, cuya cabecera es Playa del Carmen, durante el periodo 2021-2024. Llegó al gobierno local bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

En 2024 buscó la reelección, pero perdió frente a la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por lo que dejó el cargo al concluir su administración.

La detención forma parte de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación y el pago de servicios municipales. Los señalamientos deberán ser esclarecidos durante el proceso correspondiente.