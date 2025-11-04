Búsqueda por Liam Tadeo persiste tras deslave en Puebla

Liam soñaba con ser camionero como su papá; su familia y equipos federales mantienen viva la esperanza mientras prosigue el rescate entre tierra y lodo.

A casi un mes del deslave que sepultó una vivienda en la colonia Piedras Pintadas, en Huauchinango, Puebla, las autoridades no han frenado la búsqueda del pequeño Liam Tadeo, de seis años, desaparecido desde el 9 de octubre tras las lluvias que azotaron la región.

Este lunes 3 de noviembre, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el operativo creció con apoyo de la Secretaría de Marina, Protección Civil y personal especializado en rescate de montaña. “Es el único desaparecido que tenemos y no vamos a detenernos”, afirmó.

Liam es un niño alegre, curioso y muy cercano a su padre, Giovanni, transportista deportado recientemente de EUA que volvió para reconstruir su vida. La noche del deslave, el cerro colapsó y la fuerza de piedras, agua y lodo destruyó la casa en segundos. Su hermano mayor logró salir. Su abuela fue localizada sin vida días después; de Liam, no hay rastro todavía.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Liam Tadeo González Lechuga, visto por última vez en el Municipio de Huauchinango, Puebla.

¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258 pic.twitter.com/JooYXVNMy5 — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) October 13, 2025

Persistencia y fe

Los padres, Abigail y Giovanni, permanecen prácticamente de guardia permanente en la zona del desastre. No se mueven del lugar. Ellos no aceptan cerrar la búsqueda. “Mientras no lo vea, no puedo rendirme”, dice Giovanni.

Operativo reforzado

La operación integra maquinaria pesada, tecnología, drones, submarinos remotos, ecosonda, binomios caninos, cuerpos de rescate y personal militar. En total participan más de dos decenas de unidades de Protección Civil, elementos de seguridad y especialistas para remover toneladas de tierra y avanzar metro a metro.