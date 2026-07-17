Buscan crear conciencia del valor ecológico de las serpientes

En México existen alrededor de 400 especies de serpientes, de las cuales solo una parte posee veneno de importancia médica

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Cada 16 de julio se conmemora el Día Mundial de las Serpientes, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de estos reptiles para el equilibrio de los ecosistemas y combatir los mitos que han provocado su persecución.

Especialistas en fauna silvestre señalan que las serpientes desempeñan un papel fundamental en el control de plagas, ya que se alimentan de roedores y otros animales que pueden afectar cultivos o transmitir enfermedades.

Aunque muchas personas las consideran peligrosas, la mayoría de las especies no representa un riesgo para el ser humano y solo atacan cuando se sienten amenazadas.

En México existen alrededor de 400 especies de serpientes, de las cuales solo una parte posee veneno de importancia médica.

Autoridades ambientales recomiendan que, en caso de encontrar una serpiente en una vivienda o zona urbana, no se intente capturarla o matarla.

Lo adecuado es mantener la distancia y solicitar el apoyo de Protección Civil o de personal especializado para su manejo y reubicación.

Con esta conmemoración se busca promover el respeto hacia estos reptiles, fomentar su conservación y recordar que forman parte esencial de la biodiversidad y del equilibrio natural.