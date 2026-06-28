Buscan a turista tras presunto ataque de cocodrilo en Jalisco

Autoridades mantienen un operativo por mar y tierra para localizar a un joven de 28 años tras un presunto ataque de cocodrilo en una playa de Jalisco

Un joven turista de 28 años es buscado por autoridades de Jalisco luego de que presuntamente fuera atacado por un cocodrilo mientras realizaba actividades recreativas en una playa ubicada frente al hotel Marriott.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, el saurio habría atacado al hombre y posteriormente lo arrastró mar adentro.

Despliegan operativo de búsqueda

Tras el reporte del incidente, Protección Civil del Estado puso en marcha un operativo de búsqueda con apoyo de embarcaciones, además de recorridos por tierra.

En las labores participan elementos de la Secretaría de Marina y personal de Protección Civil, quienes mantienen la búsqueda de manera ininterrumpida.

Hasta la noche del viernes, las autoridades informaron que el operativo seguía activo con el objetivo de localizar a la persona reportada.