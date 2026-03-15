Buscan a seis mujeres desaparecidas en Sinaloa en dos días

Fiscalía activa Alerta Amber y Protocolo Alba tras reportes de desaparición en Culiacán y Ahome; entre las víctimas hay cuatro adolescentes.

En un periodo de apenas dos días, al menos seis mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Sinaloa, entre ellas cuatro adolescentes. Los casos se registraron entre el 10 y el 11 de marzo en los municipios de Culiacán y Ahome, lo que llevó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a activar fichas de búsqueda mediante Alerta Amber y Protocolo Alba.

Las autoridades indicaron que, debido a las circunstancias de los casos, la integridad de las víctimas podría encontrarse en riesgo, por lo que se solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar información que ayude a localizarlas.

Desapariciones reportadas en Culiacán

Entre las personas buscadas se encuentra Libni Yarlett Ayala Sánchez, de 26 años, vista por última vez el 11 de marzo en un domicilio de la colonia Infonavit Barrancos, en Culiacán.

Ese mismo día también fue reportada la desaparición de Jesús Yesenia Pérez Astorga, de 36 años, quien fue vista por última vez en la comunidad de El Diez, en la capital sinaloense.

En esa misma localidad se registraron las desapariciones de dos adolescentes. La primera es Kenia Rosalina Martínez Pérez, de 15 años, vista por última vez el 11 de marzo en su domicilio. La menor tiene cabello largo negro y como señas particulares presenta brackets, un lunar debajo del labio inferior y varios tatuajes.

También se busca a Nicole Alicia Beltrán Núñez, de 14 años, quien desapareció el mismo día en la zona de El Diez. De acuerdo con la ficha de búsqueda, la adolescente es de complexión delgada y tiene cabello largo lacio de color rojo.

Otro caso reportado en Culiacán es el de Jade Isabel Contreras Hernández, de 15 años, quien salió de su casa en la colonia Las Vegas el 11 de marzo y desde entonces se desconoce su paradero.

Adolescente desaparecida en Ahome

A estos casos se suma la desaparición de Litzy Yorleth Flores Navarrete, de 15 años, reportada en el municipio de Ahome. La adolescente fue vista por última vez el 10 de marzo tras salir de su domicilio en la localidad Alfonso G. Calderón.

En todos los casos, la Fiscalía de Sinaloa activó los protocolos de búsqueda correspondientes y mantiene abiertas las investigaciones para localizar a las seis mujeres.

Las autoridades pidieron a la población que, en caso de contar con información que ayude a encontrarlas, se comuniquen con la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas a los teléfonos 800-890-90-92 y (667) 715-55-88.