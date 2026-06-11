Buscan a seis influencers desaparecidos rumbo a Mazatlán

Los seis jóvenes salieron durante la madrugada de este miércoles de la comunidad de Tuxpan a bordo de una vagoneta blanca con destino a Mazatlán.

Seis jóvenes integrantes del grupo de creadores de contenido y música “Bola Costera”, originarios de Tuxpan, Nayarit, fueron reportados como desaparecidos cuando se dirigían a la ciudad de Mazatlán para realizar grabaciones y colaboraciones relacionadas con sus proyectos digitales.

La desaparición fue dada a conocer por familiares y amigos a través de redes sociales, donde solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita conocer el paradero de los jóvenes, luego de perder toda comunicación con ellos durante su trayecto por el sur de Sinaloa.

Último contacto ocurrió en la zona de El Rosario

De acuerdo con la información difundida por personas cercanas al grupo, los seis jóvenes salieron durante la madrugada de este miércoles de la comunidad de Tuxpan a bordo de una vagoneta blanca con destino a Mazatlán.

El último contacto telefónico con ellos se registró cuando circulaban por la zona de El Tablón, en el municipio de El Rosario. Desde ese momento dejaron de responder llamadas y mensajes, situación que encendió la preocupación entre sus familiares.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su localización, mientras continúan las labores de búsqueda impulsadas por sus seres queridos y personas cercanas al proyecto.

Viajaban para realizar contenido musical y colaboraciones

Según los datos compartidos por allegados, los integrantes de “Bola Costera” tenían previsto reunirse con creadores de contenido de Mazatlán para realizar diversas grabaciones y colaboraciones enfocadas principalmente en contenido musical.

La desaparición de los jóvenes generó una rápida movilización en redes sociales, donde seguidores y usuarios comenzaron a compartir fotografías, datos de identificación y características del vehículo en el que viajaban con la esperanza de obtener pistas sobre su ubicación.

Entre los nombres que han sido identificados públicamente se encuentra Pablo Ángel Durán Rentería, integrante del grupo cuya ficha comenzó a circular en plataformas digitales como parte de la campaña de búsqueda.

Familiares piden ayuda para encontrarlos

A través de publicaciones en internet, familiares y amistades solicitaron a habitantes de la región sur de Sinaloa compartir cualquier información que pueda contribuir a la localización de los seis jóvenes.

La preocupación ha aumentado debido a que el caso ocurre en una zona donde durante los últimos meses se han registrado diversos hechos de violencia, particularmente en los municipios de Escuinapa y El Rosario, donde autoridades han documentado enfrentamientos entre grupos rivales y otros incidentes de seguridad.

Mientras continúan los llamados de apoyo ciudadano, familiares mantienen la esperanza de obtener noticias sobre el paradero de los integrantes de “Bola Costera”, cuyo viaje hacia Mazatlán terminó convirtiéndose en una búsqueda que mantiene en alerta a sus seres queridos y seguidores.